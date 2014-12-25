Landing Page база даних индексов, улиц, нас. пунктов Украини

Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок172 просмотра
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Необхідно розробити landing page визначеного формату.

Після визначення виконавця копірайтинг буде наданий.

Також буде надана тестова база даних, яку необхідно буде підключити до сайту на налаштувати роботу відповідно до встановлених модулів.

Перевага надається тим розробникам, які запропонують найнижчу ціну і мають у портфоліо проекти хорошої якості.

Прототип намальований (на мій погляд) досить детально, додатково можу надати відповіді на всі запитання, які будуть у Вас виникати.

9 лет назад
klioba
Тарас 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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