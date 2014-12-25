Мобильная версия сайта

Ув. пользователи данного ресурса не доверяйте данному исполнителю, он нас так подставил. Договорились о переделке сайта под мобильную версию обещал сделать в течении 10 дней. Сколько я ему после этого не писал на связь не выходит, но в сети появляется регулярно. В общем если вам дорого ваше время и нервы не связывайтесь.