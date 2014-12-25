Мобильная версия сайта

Необходимо либо доработать сайт на WordPress – test.questlands.ru либо создать новый на этой или другой платформе. Нужен человек, который доделает и дизайн сайта (!). Сайт должен быть ярким, завлекающим. Рассчитан как на корпоративных клиентов (их ...
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Есть сайт nache-zavtra.ru есть проблемы по его отображению на мобильных устройствах планшетах. Только для фрилансеров с опытом работы. Все предложения указывайте в заявке. Просьба указывать сумму в рублях в связи со скачками курса доллара, во избежания недоразумения
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