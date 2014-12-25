Создать сайт кредитной компании

Необходимо либо доработать сайт на WordPress – test.questlands.ru либо создать новый на этой или другой платформе. Нужен человек, который доделает и дизайн сайта (!). Сайт должен быть ярким, завлекающим. Рассчитан как на корпоративных клиентов (их ...
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Нужен сайт похожий по функционалу на следующие сайты
http://xn--80absfeskpik1h.xn--p1ai/
интересует стоимость и сроки выполнения работ, если будет использована CMS то заранее пишите какая
с рабочим сайтом нужны будут все исходники PSD HTML и тд
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