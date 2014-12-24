Создать сайт с картинками

Добрый день,есть готовая верстка, нужно поставить ее на битрикс малый бизнес лицензия есть, бюджет обсуждается предоплаты нет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ:
Создание сайта с картинками на чистом html по заданной тематике
Примеры: lubov-kartinki.ru, vintage-retro.ru, kartinki-cvetov.ru, multik-pic.ru
1. Красивый тематический дизайн
2. Грамотная адаптивная верстка
3. Содержание сайта:
- главная (описание сайта, ссылки-картинки на рубрики)
- основная страница (заголовок, описание страницы, картинка+описание+коды для вставки, навигация по похожим страницам, 2 рекламных блока)
4. Наполнение:
- подбор картинок по заданной тематике на англоязычных сайтах
- написание текста на главную (2-2.5 килознака б\п)
- написание описаний страниц/рубрик (1-1.5 килознака б\п)
- написание описаний картинок (150-300 символов б\п)
5. СЕО:
- заполение мета содержимого
- заголовки в h1
- заполнение alt для картинок
Интересует постоянное сотрудничество.
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