Создать сайт с картинками

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок235 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ:

Создание сайта с картинками на чистом html по заданной тематике

Примеры: lubov-kartinki.ru, vintage-retro.ru, kartinki-cvetov.ru, multik-pic.ru

1. Красивый тематический дизайн

2. Грамотная адаптивная верстка

3. Содержание сайта:

- главная (описание сайта, ссылки-картинки на рубрики)

- основная страница (заголовок, описание страницы, картинка+описание+коды для вставки, навигация по похожим страницам, 2 рекламных блока)

4. Наполнение:

- подбор картинок по заданной тематике на англоязычных сайтах

- написание текста на главную (2-2.5 килознака б\п)

- написание описаний страниц/рубрик (1-1.5 килознака б\п)

- написание описаний картинок (150-300 символов б\п)

5. СЕО:

- заполение мета содержимого

- заголовки в h1

- заполнение alt для картинок

Интересует постоянное сотрудничество.

9 лет назад
regacaty
Дмитрий 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сайт на битрикс

    $400

    Добрый день,есть готовая верстка, нужно поставить ее на битрикс малый бизнес лицензия есть, бюджет обсуждается предоплаты нет

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Проект "под ключ"

    Проект под ключ. По конкретному ТЗ. Одна страничка! Нужно: 1. Верстка готового дизайна 2. Админка под эту страничку (движок) 3. Редактинг странички в главном экране (несколько функций) 4. Настройка и тестирование до полного запуска платежной системы (10-20 дней) 5. Готовые CMS ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта под ключ на Joomla

    $260

    Сайт будет на Joomla (другие CMS не предлагать!). Сайт должен быть стильным и минималистичным. Первая страничка - на весь экран и не спускается ниже. Цвета: светлые - белый, пастельный беж, золотой На главной странице должна быть моя (Анна Климович) ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен сайт

    Собственно необходим сайт на подобии http://ruler.blogslov.ru Пожалуйста указывайте ваши расценки и желательно примеры подобных или похожих работ. В лс контакты для связи.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Портал для бизнеса

    1. Магазин с номенклатурой до 10 000 единиц товара 2. Сайт с предварительной регистрацией двух категорий пользователей: а. Предприятия-продавцы (с ограниченным доступом 1-ой категории) б. Конечный потребитель (с ограниченным доступом 2-ой категории) 3. Ручное расширение прав 1-ой категории до ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переписать часть игрового сайта

    Ищутся веб программеры способные переписать (или написать заново часть игрового сайта) Сейчас рассматривается возможность это сделать. Если найдутся адекватные люди способные реализовать - будет проект в начале 2015. Функциональность полностью аналогична http://armory.molten-wow.com внешний вид в стиле не ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад