Переписать часть игрового сайта

Необходимо создать сайт (посуточная аренда) - скорее даже портал. С возможностью добавления пользователями своих объявлений. Так же необходим интернет магазин по продаже препаратов для косметологов - с наполнением около 1000 позиций ( интересен вариант как ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищутся веб программеры способные переписать (или написать заново часть игрового сайта)
Сейчас рассматривается возможность это сделать. Если найдутся адекватные люди способные реализовать - будет проект в начале 2015.
Функциональность полностью аналогична http://armory.molten-wow.com
внешний вид в стиле не хуже http://eu.battle.net/wow/en/character/magtheridon/Koshoviy/simple
Графика (персонажи и аксессуары берутся из игры). Проект может быть разделен на графическую часть и программирование. Если способны сделать одну из этих частей - пишите.
Программеры ищутся из Украины, необходима возможность личного/телефонного общения
В вашем предложении покажите:
1) ваше портфолио и работы. Ваш опыт в подобных проектах.
2) вопросы по проекту в личку. Что вам надо знать чтобы адекватно оценить свои силы и стоимость проекта? Просто писать дайте ТЗ не надо. Никто на данном этапе полноценного ТЗ не даст. Задавайте вопросы которые позволят вам сделать адекватный estimate. Это начальная прикидка сроков цены для этого этапа проекта - сделать клон сайта который я указал
3) Ориентировочная стоимость проекта. Распишите из чего она состоит(как вы оценивали)
4) ориентировочное время
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