Переписать часть игрового сайта

Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки243 просмотра
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Ищутся веб программеры способные переписать (или написать заново часть игрового сайта)

Сейчас рассматривается возможность это сделать. Если найдутся адекватные люди способные реализовать - будет проект в начале 2015.

Функциональность полностью аналогична http://armory.molten-wow.com

внешний вид в стиле не хуже http://eu.battle.net/wow/en/character/magtheridon/Koshoviy/simple

Графика (персонажи и аксессуары берутся из игры). Проект может быть разделен на графическую часть и программирование. Если способны сделать одну из этих частей - пишите.

Программеры ищутся из Украины, необходима возможность личного/телефонного общения

В вашем предложении покажите:

1) ваше портфолио и работы. Ваш опыт в подобных проектах.

2) вопросы по проекту в личку. Что вам надо знать чтобы адекватно оценить свои силы и стоимость проекта? Просто писать дайте ТЗ не надо. Никто на данном этапе полноценного ТЗ не даст. Задавайте вопросы которые позволят вам сделать адекватный estimate. Это начальная прикидка сроков цены для этого этапа проекта - сделать клон сайта который я указал

3) Ориентировочная стоимость проекта. Распишите из чего она состоит(как вы оценивали)

4) ориентировочное время

9 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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