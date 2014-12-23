Создание сайта с нуля и его продвижение

Необходимо создать сайт (посуточная аренда) - скорее даже портал. С возможностью добавления пользователями своих объявлений. Так же необходим интернет магазин по продаже препаратов для косметологов - с наполнением около 1000 позиций ( интересен вариант как с корзиной, так и без). Ваши предложения в личку. Бюджет проекта пока не определен - все зависит от Ваших предложений.