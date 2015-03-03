Требуется создание посадочной страницы (landing page) под ключ.

Необходимо:

1) Проектировка страницы (performance marketing – грамотное расположение «продающих» элементов на странице)

2) Дизайн

3) Верстка

Примерная структура:

• Картинка или меняющиеся слайды

• Три варианта предложения для клиентов (с кратким описанием, что туда входит): 1) предложение 1 от ХХ рублей; 2) предложение 2 от ХХ рублей и 3) предложение 3 от ХХ рублей.

• Информационный блок - для кого и для каких нужд мы делаем свой продукт (здесь будут доступны несколько документов для скачивания)

• О нас (наш опыт и наши достижения)

• Наши преимущества – что мы предлагаем клиенту

• Отзывы и реализованные проекты (с опцией скачивания примеров работ – всего около 5-ти примеров)

• Как выглядит процесс работы с нами

• FAQ

В дальнейшем, предполагается создание второй, аналогичной посадочной страницы для смежного сегмента бизнеса, поэтому необходимо добавить заметную ссылку на вторую посадочную страницу в смежном сегменте.