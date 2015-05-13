Здравствуйте.

Требуется создать сайт-чат.

Дизайн обычный, без наворотов.

Чат должен быть в режиме онлайн, хороший и удобный в использовании.

Сайт и чат должны быть защищены в плане авторизации. Грубо говоря полный приват и вход только по приглашению.

Но регистрации должна быть не просто закрыта, а скорей всего сделан вход по ключу. Обдумать нужно этот момент вам, в плане как сделать лучше и качественнее.

Все нюансы обсудим в личке! Проект нужно сделать очень срочно!