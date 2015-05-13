How to use it? WtF Дизайн/Верстка/Программирование Публичный блог для ооочень узкой аудитории Для публикаций мануалов к проектам гитхаба - мастерклассов как использовать ту или иную библиотеку нужно: - форму добавления; - возможность форматировать код, подсветка кода по языкам; - загрузка картинок, ...
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Здравствуйте.
Требуется создать сайт-чат.
Дизайн обычный, без наворотов.
Чат должен быть в режиме онлайн, хороший и удобный в использовании.
Сайт и чат должны быть защищены в плане авторизации. Грубо говоря полный приват и вход только по приглашению.
Но регистрации должна быть не просто закрыта, а скорей всего сделан вход по ключу. Обдумать нужно этот момент вам, в плане как сделать лучше и качественнее.
Все нюансы обсудим в личке! Проект нужно сделать очень срочно!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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