Создать сайт-чат

Сайты «под ключ»Завершен11 заявок153 просмотра
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Здравствуйте.

Требуется создать сайт-чат.

Дизайн обычный, без наворотов.

Чат должен быть в режиме онлайн, хороший и удобный в использовании.

Сайт и чат должны быть защищены в плане авторизации. Грубо говоря полный приват и вход только по приглашению.

Но регистрации должна быть не просто закрыта, а скорей всего сделан вход по ключу. Обдумать нужно этот момент вам, в плане как сделать лучше и качественнее.

Все нюансы обсудим в личке! Проект нужно сделать очень срочно!

9 лет назад
zakaba
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
bdveaceslav
34 годаМолдова
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$90
1 день
Отзыв недоступен.
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