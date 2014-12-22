Нужна серия Landing Page для туристического агентства

Необходимо сделать сайт с системой управления (админкой) по одному из примеров указанных ниже. http://check-auto.ru http://car2you.ru http://auto60minute.ru Благодарю всех за участие, в ближайшее время будет выбран исполнитель. Пока прием заявок остановлен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем специалиста, или команду,
которые готовы «под ключ» реализовать одностраничные сайты
с гарантией конверсии минимум 5% с целевого трафика.
Исполнителей без портфолио не рассматриваю.
Необходимы лендинги:
1. Для продажи туров в страны, например «Туры в ОАЭ»
2. Для продажи туров по направлению, например «Раннее бронирование»
Также интересует сотрудничество по наполнению сайта и настройке рекламной кампании в Яндексе и Гугле.
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