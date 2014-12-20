Перенести сайт с DLE новости на WordPress

1.Перенести все включая ссылки и картинки и тексты с датами публикации.

2.Добавить парсеры автоматические по темам.

3.Сделать курсы валют чтоб можно было получить код для информера и размести у себя на сайте.

4.Сделать погоду с информером чтобы можно было разместить у себя на сайте код информера.

Шаблон есть нужно все сделать и настроить оплата после выполненной работы тестируем потом оплачиваю.

Жду предложения с ценой и сроками.