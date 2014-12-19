Создать новый сайт на Джумле 3.

Цель: Создать фирменный интернет магазин детской мебели. Общее количество товаров до 1000 (небольшой магазин). Особое внимание это структура, юзабилити, легкий и понятный дизайн, подготовка под сео оптимизацию. CMS для реализации проекта должна быть одна из типовых, Opencart, Joomla, Битрикс…... Индивидуальный ...
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Верстку одностраничного сайта натянуть на Джумлу 3. (эскиз в приложении). На хостинге, в корне на фтп создать папку zvuk, в которую перебросить старый сайт www.ross-studio.com, который на своей админке останется.. просто переместить по хостингу в подпапку.. в корень установить новую систему и на ней сделать Новый сайт.
На хостинге есть несколько сайтов, каждый сайт на своей системе, каждый сайт доступен по своему домену.. я имею ввиду www.russfield.com отдельно, www.ross-studio.com отдельно.. К www.ross-studio.com надо будет добавить имя папки .. в данном случае zvuk.
Главную страницу Нового сайта (как основной мой домен) прописать на: www.ross-studio.com, а Главную страницу старого сайта прописать: www.ross-studio.com/zvuk/ Переписать все ссылки на страницы на старом сайте, добавив к внутренним ссылкам zvuk. На новом сайте установить модуль подписки Smartresponder.ru и модуль подключения публикаций в соц. сетях. Т3 в приложении.
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