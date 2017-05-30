ankor11

Александр ankor11

 
53 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
специалист

Студия звукозаписи www.ross-studio.com Создание саунда и песенного репертуара различным исполнителям www.russfield.com.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Ayolyan
52 годаАрмения
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Написание логотипа.
Всем рекомендую. Александр заказчик, с которым приятно работать. Все пожелания всегда выражает четко. Отвечает всегда вовремя. Оплачивает сразу по завершении работы, без промедления В общем заказчик - мечта. За что ему большое спасибо. Рекомендую.
Армен, грамотный профессионал. Сам пошел на встречу. Быстро реагирует на пожелания. Четко ставит вопросы и формулирует задачи. В общем нашел очень адекватного профессионала. А главное, еще и принципиально честного, хорошего человека. С такими приятно и удобно работать. Но таких очень мало. В общем рекомендую!
Ответный отзыв
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Создание, размещение и настройка музыкального сайта на Wordpress
Был рад помочь!
Рустам выполнил точно в срок все, что обещал. Не дергал по напрасну, просто взял и оперативно сделал. Предложил дальнейшую поддержку, и ответы на возможные вопросы в дальнейшем. Я результатом остался доволен. Тем более, если учесть сколько за такие услуги обычно ломят компании! Рекомендую. Соразмерны цена, время и качество.
Ответный отзыв
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
$10
9 баллов
7 лет назад
Написание Логотипа для певицы.
Доволен сотрудничеством
Сергей все сделал четко, как и обещал. А если бы я сам понимал, чего хотел в итоге получилось бы еще лучше)
Ответный отзыв
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
$15
10 баллов
7 лет назад
Обработка фотографии.
Александр отличный заказчик!четко поставленная задача ,приятное общение и моментальная оплата.конечно рекомендую всем фрилансерам!
С радостью расстался с деньгами. Очень рад что нашел в Вашем лице такого классного специалиста! Надеюсь еще посотрудничаем!
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tiina
Инна 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Требуется написание логотипа музыкального коллектива.
Буду рада снова работать с Александром)
Сработала все на отлично! Хоть я ее и помучил)
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