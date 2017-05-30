Для детского коллектива с 5- по 8 класс (10-14 лет) в школе требуется рекламная афиша (обьявление) формата А4 для набора на занятия творчеством. Текст и Картинки на фон предоставлю.
Студия звукозаписи www.ross-studio.com Создание саунда и песенного репертуара различным исполнителям www.russfield.com.
- $10Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт2 года назад
На сайт частично уже подгружен контент: аудио, фото, новости. Необходимо обновить CMS, а также добавить: 1. В раздел фотогаллерея - фотографии, превью. 2. В раздел Новости загрузить стихи с превью фото. 3. В раздел Туры ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Оптимизировать и обновить сайт. Усилить безопасность. CMS WordPress. Рассмотрю рекомендации и советы.Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Реализовать переключение аудио треков в плейере (сейчас пока песня не проиграется нельзя послушать другую). Ссылка на сайт: - [url=http://acina.ru/album-music/lorem-ipsum/]http://acina.ru/album-music/lorem-ipsum/[/url] Т3 прилагается.Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
1. Ретушь, цветокоррекция, легкая коррекция (область живота)фигуры (в оригинальном размере и весе)2. Дополнительно подготовить для веба: кадрирование (на ваше усмотрение ) Общий план/средний план по пояс/портрет лицо + плюс оптимально (по минимуму) добавить резкость, вес не более ...Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $20
1. В раздел фотогаллерея загрузить фотографии. 2. В раздел Новости загрузить тесты с фото. 3. В раздел Туры краткую инфо. 4. В раздел Группа - фото музыкантов и краткое описание.Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
На основе фотографии (ий) + плюс логотипа сделать оформление заглавных "шапок", а также аватарок соц. сетей по их заданным размерам: Ютуб, ВКонтакте, ФБ. Инстаграмм, ТвиттерДизайн сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Написание логотипа для эстрадной певицы (жанр поп музыка: Кети Пери, Леди Гага, Инна). Песни в стадии разработки. Логотип нужен на сайт, афишу и в шапки соц. сетей. Т3 прилагается. Сроки 2-3 дня.Завершен7 лет назад
- $20
Правильно настроить сайт. Установить обязательные плагины. Сделать сайт на https. Оптимизация. Кроссбраузерность. Валидность. Ускорение загрузки. Подключить дополнительно переключение между аудио треками в альбоме. Отдельно возникающие мелочи: отрегулировать интервальное время в слайдере на главной. Консультации по ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написание логотипа для сайта певицы.Завершен7 лет назад
- $20
Обработать фотографию для шапки сайта. В качестве примера есть точный образец цветовой стилистики, подачи, размера и веса. Подогнать цвет оригинального платья под образец, сделать его, насколько это позволяет, чуть более красным (как в примере). Отредактировать ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Установка темы под музыкальный сайт певицы. Залив на хостинг. Загрузка контента: пробные фото, видео и тестовые тексты. Настройка, отладка. Панель управления.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $200
Верстку одностраничного сайта натянуть на Джумлу 3. (эскиз в приложении). На хостинге, в корне на фтп создать папку zvuk, в которую перебросить старый сайт www.ross-studio.com, который на своей админке останется.. просто переместить по хостингу в ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
Натянуть готовую верстку нового дизайна одностраничного сайта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужна качественная верстка одностраничного сайта.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Сделать лаконичный, стильный дизайн страницы ВКонтакте: -http://vk.com/russkoe_pole (оф.сайт группы www.russfield.com), на основе имеющегося образа сайта или данной картинки ВКонтакте, с активным меню и ссылками на оф.сайт. Лого и картинка есть. Все подключить.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
При подготовке макета (займет 5-6 дней) новой Главной страницы по функционалу и структуре похожей на http://www.matvey.ru/ - я ищу исполнителя, который действующий сайт http://www.ross-studio.com/ перепропишет на хостинге, в качестве одного из разделов этой новой ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нарисовать анимационную сцену (фрагмент для врезки в музыкальный клип на 30 секунд, ). Фабула: девочка со скрипкой в руках и смычком стоит в солнечный день, на обрывистом берегу, солнечный день, слегка спиной к нам и ...Анимация1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
На новую Главную страницу придумать ЛОГО «Продюсерский центр ROSS STUDIO Inc.» либо ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР _____ROSS STUDIO Inc. с графическим элементом.Завершен9 лет назад
Графический элемент для возможного лого. Задача скорее для художника. Идея: две девушки, одна в современном платье(либо в юбке , брюках и т.д. (современная молодежь), другая - в костюме (длинном сарафане/кафтане) прошлого века. Стоят к друг ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад