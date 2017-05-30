Рустам выполнил точно в срок все, что обещал. Не дергал по напрасну, просто взял и оперативно сделал. Предложил дальнейшую поддержку, и ответы на возможные вопросы в дальнейшем. Я результатом остался доволен. Тем более, если учесть сколько за такие услуги обычно ломят компании! Рекомендую. Соразмерны цена, время и качество.