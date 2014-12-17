Landing-page для клиники

$500
Сайты «под ключ»Закрыт53 заявки417 просмотров
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Требуется создать лендинг для книники "под ключ".

Цель - запись на бесплатную консультацию / косметологические процедуры.

Должен быть прототип лендинга, контент кторого можно менять.

Размещение на нашем хостинге.

Пример - http://joxi.ru/Rmzz70RsMbvLmO

Срок 5-6 дней. Контент - тексты и фото предоставим.

Приоритет у исполнителей с опытом.

9 лет назад
NatashaR
Наталья 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
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