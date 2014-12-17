Нужна копия сайта

Существует сайт игрового сообщества WOT. Хочу себе такой же, дизайн не важен, важен функционал со всеми фичами. Хотя если будет клон 100% тоже не плохо.

Ссылка http://poh-z.ru/

На сколько я понял был использован, по крайней мере частично, код вот этого модуля http://wot-news.com/main/clanstat.

Предложите цену вопроса.