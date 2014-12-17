Сайт под touch экран

Требуется интерактивная сайт-карта для бизнес центра. Он будет отображаться на сенсорном экране в центральном холле, как ознакомительная информация для посетителей.Сам сайт может находиться локально на жестких дисках компьютера, подключенного к интернету( для обновления информации по виджетам).

Требуемый необходимый функционал cайта:

Карта с отобображением расположений компаний - арендаторами тех или иных помещений.

При нажатии на помещение отображается информация по компании.

Поиск по компаниям.

При поиске компаний на карте сайта должна появляться клавиатура, через можно которую вводить искомые арендаторы.

Возможность административного контроля (обновления информации) со стороны БЦ.

Виджеты погоды, курсов валют, пробок и ,возможно, календарь или часы.

Хотелось бы пару вариаций реализации такого сайта. У нас уже есть один макет, но мы будем только рады более удачному варианту.

В приложении к письму как раз пару эскизов этого варианта.

В этом варианте хотелось бы при прокрутке вниз вверху появлялась черная полоска- менюшка, как на некоторых эскизах.

Также в приложении есть план здания, по которому нужно разработать карту.

У экран следующие характеристики:

Диагональ 42''

Разрешение: 1920x1080(Full HD)

Соотношение сторон: 16x9

Экран будет располагаться вертикально

Сенсорный экран на 2 точки касания

Точность касания сенсора: +/- 5 мм.

Габариты рабочей поверхности дисплея:

высота 961 мм

ширина 554 мм