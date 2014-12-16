Интернет-магазин на bitrix

$1500
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка290 просмотров
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Доброго времени суток. Нужно написать магазин на bitrix. Все как и везде: каталог, корзина, фильтры. Тз сброшу заинтересованным фрилансерам.

P.S: писать только программистом с реальным опытом работы.

9 лет назад
webempire-by
Вячеслав 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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