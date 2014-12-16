Интернет-магазин на bitrix

ПРограммист YII Добрый день есть ряд правок на сайте ТЗ прикрепил посмотрите и отпишите кто за сколько готов доработать предоплаты нет
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Доброго времени суток. Нужно написать магазин на bitrix. Все как и везде: каталог, корзина, фильтры. Тз сброшу заинтересованным фрилансерам.
P.S: писать только программистом с реальным опытом работы.
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