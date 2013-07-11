webempire-by

Вячеслав webempire-by

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

a_vijtyshin
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Помощь с темой Wordpress
WordPress
Все отлично. Оплата в срок. Очень приятно работать с заказчиком
Хороший исполнитель. Все сделал четко. Не отказывает в мелких вопросах после завершения проекта
Ответный отзыв
gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Нужна помощь по настройке сервера на Apache
Apache
Очень рад сотрудничеству
Все выполнил согласно тз и в оговоренные сроки. Сразу же поправил возникшие баги. Буду с ним сотрудничать и всем советую!!!
Ответный отзыв
mikeqiq1
30 лет
11 лет в сервисе
Был
18 дней назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотип
Отличный заказчик и приятный человек.
Быстро, дешево, качественно. понравилось с ним работать
Ответный отзыв
oksasha30
Оксана 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$16
8 баллов
10 лет назад
Рерайт статей
Сотрудничеством довольна.
все отлично
Ответный отзыв
helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Написание текстов для вебстудии
Рада была сотрудничать! Надеюсь поработаем еще.
Все на высоте
Ответный отзыв
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