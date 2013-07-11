webempire-by

Здравствуйте. Интересуют методы и цены продвижения сайта казино в соц сетях. Насколько я знаю продвигать такую тематику не так просто
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день, нужно помощь по настройке контекстной рекламы. Тематика: разработка сайтов, дизайн сайтов и тд Есть уже сформированное семантическое ядро. От вас хотелось бы узнать: 1) условия сотрудничества 2) срок ...Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Нужен хороший рерайтер. Нужен рерайт большой объем текста. Около 600 000 символов. От вас жду: 1) цена за 1000 символов? 2) сколько символов в день готовы написать? 3) портфолиоРерайтинг17 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10000
Добрый день. Есть крупный проект букмекерской компании. Интересует анализ сайта и последующее продвижение на по регионам РБ и РФ. От исполнителя жду список действий по продвижению, примерная цена и срок.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть сайт, нужно сделать сео аудит и указать на ошибки. Сео начинали делать сами, но не хватает знаний. Так же запущена контекстная реклама. От вас хочу знать примерную цену за работу либо за ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Года два назад писал сайт на wordpress, а сейчас все забыл. Есть пару вопросов по конструкции темыСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день. Нужен хороший дизайн магазина. Что-то похожее на http://handyhat.ru/. Условия сотрудничества: ПРЕДОПЛАТ НЕ ДАЮ. Оплата после каждой утвержденной страницы, либо безопасная сделка. От исполнителя прошу примерную стоимость и срок ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день нужны иконки для 70 видов спорта, список дам исполнителю. Пример картинки в прикрепленных файлах. От кандидатов жду: 1) цена; 2) срок; 3) портфолио; ...Иконки и Пиксель-арт11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно нарисовать интернет магазин, тематика "торты". Дизайн должен быть красивый и качественный. Дизайн должен быть похож на этот сайт http://handyhat.ru/ В заявке указывайте: - ссылки на портфолио или ...Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Есть сайт на bitrix, после переноса на новый сервер стал долго грузится. Нужен человек, который помог бы разобраться в проблеме.Системное администрирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен ГРАМОТНЫЙ специалист, который уже писал статьи на тему "Создание сайтов" или хотя бы понимает, что это такое. Прошу учесть, что нужны не просто тошнотные тексты, а тексты которые вкусны для поисковика и интересны для людей.Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Нарисовать логотип для веб студии. От вас жду примерную цену, условие оплаты , срок и обязательно портфолио с ЛОГОТИПАМИ.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен человек, который уже писал или разбирается в данной тематике. Портфолио на эту тематику будет большим плюсом. . Темы для статей связаны с созданием сайтов, сео, инет магазины и тд. Точные темы скажу исполнителям. ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть 10 сайтов, нужно для портфолио веб-студии сделать скриншоты с эфектами и тд. пример: http://studiofact.ru/portfolio-web-studii/ от исполнителй жду цену и срокБаннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2000
Ищу специалиста по zend для создания инет магазина. оплата поэтапная. оплата вебмани. тз покажу понравившимся кандидатам. от вас списак работ и примерная цена часа работы. всем удачного дня)Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Доброго времени суток. нужно нарисовать 20 простеньких картинок для блога вебстудии. срок около 2 дней. оплата вебмани. остальное объясню исполнителю.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно нарисовать большое количество картинок для портфолио вебстудии. Жду от вас примерную цену за одну и за большое количество картинок.Баннеры10 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Нужен рерайт этих статей: http://chaliev.ru/prodvizhenie_sajtov/kak-podobrat-zaprosy.php http://blog.aweb.ua/raskrutka-sajta-podbor-klyuchevyx-slov/ http://te-st.ru/2013/07/11/adaptive-web-design/ http://liwil.net/blog/sistemy-upravleniya-kontentom/chto-takoe-cms-i-zachem-ona-nuzhnaобщее http://megamozg.ru/post/1482/ статьи при проверке должны быть уникальными, проверять будем через программу ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
нужно сделать видеоролик, который будут показывать на тв. указывайте свой скайп и цену часа работы.Видеомонтаж8 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. нужно отверстать админку, около 20стр. она уже есть, но верстка кривая. макетов нет. придется смотреть на старую и выпиливать что то похожее. к пиксилям не цепляюсь ИЕ не нуженHTML-верстка15 заявокЗакрыт10 лет назад