a_vijtyshin

Андрей Вийтишин a_vijtyshin

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Wordpress Developer/ веб програмирование

Привіт, мене звати Андрій!

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@avijtyshin

Досвід роботи більше 7-и років. В основному працюю з платформою Wordpress, але також робив проекти на інших CMS (OpenCart, Joomla, Prestashop, самописні)

Я створюю сайти під ключ, тобто починаючи від задумки і дизайну до розробки повного функціоналу і розміщення на хостингу сайта. Також займаюся SEO. Тому повністю всі процеси Ви можете передати одній людині, а не шукати на кожну задачу іншого фахівця.

Що Ви можете замовити у мене крім створення сайтів - очистка сайтів від вірусів, доопрацювання сайтів, перенесення сайтів з однієї CMS на іншу (особливо це популярно зараз, наприклад з Тільди на Вордпрес), заливка товарів в магазин.розробка калькуляторів і форм для сайтів. Потрібно щось, чого не має  в списку? Пишіть. 

 Готовий реалізувати Ваш проект на 100% очікувань))

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Отзывы заказчиков

webempire-by
Вячеслав 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Помощь с темой Wordpress
WordPress
Хороший исполнитель. Все сделал четко. Не отказывает в мелких вопросах после завершения проекта
Все отлично. Оплата в срок. Очень приятно работать с заказчиком
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$8/час
от $40от 5 часов
#418
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$10/час
от $100от 4 дней
#1231