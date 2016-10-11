Привіт, мене звати Андрій!
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@avijtyshin
Досвід роботи більше 7-и років. В основному працюю з платформою Wordpress, але також робив проекти на інших CMS (OpenCart, Joomla, Prestashop, самописні)
Я створюю сайти під ключ, тобто починаючи від задумки і дизайну до розробки повного функціоналу і розміщення на хостингу сайта. Також займаюся SEO. Тому повністю всі процеси Ви можете передати одній людині, а не шукати на кожну задачу іншого фахівця.
Що Ви можете замовити у мене крім створення сайтів - очистка сайтів від вірусів, доопрацювання сайтів, перенесення сайтів з однієї CMS на іншу (особливо це популярно зараз, наприклад з Тільди на Вордпрес), заливка товарів в магазин.розробка калькуляторів і форм для сайтів. Потрібно щось, чого не має в списку? Пишіть.
Готовий реалізувати Ваш проект на 100% очікувань))
Портфолио
- Магазин-каталог техніки2 просмотра
- Інтернет магазин дитячих 3D книг2 просмотра
- Оновлення сайту, налаштування SEOнет просмотров
- Інтернет магазин на Magentoнет просмотров
- Перенос з HTML на Wordpressнет просмотров
- Підтримка і правки на сайті візитці пансіонатунет просмотров
- Сайт для благодійної організаціїнет просмотров
- Сайт візитка для клінінгової компаніїнет просмотров
- Перенесення сайту з Тільда на Wordpressнет просмотров
- Перенесення сайту на CMS WORDPRESS1 просмотр
- Сайт візитка для компанії СШАнет просмотров