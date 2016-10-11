Помощь с темой Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка181 просмотр
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Добрый день. Года два назад писал сайт на wordpress, а сейчас все забыл. Есть пару вопросов по конструкции темы

WordPress
7 лет назад
webempire-by
Вячеслав 
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
a_vijtyshin
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Хороший исполнитель. Все сделал четко. Не отказывает в мелких вопросах после завершения проекта
Все отлично. Оплата в срок. Очень приятно работать с заказчиком