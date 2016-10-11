Помощь с темой Wordpress

Сверстан сайт и wordpress частично готов. http://www.webgorizont.com/ Доставки и оплаты на сайте не будет, только форма обратной связи (она есть в верстке). есть готовая html верстка и вся информация по товарам. нужно перенести верстку на движок wordpress. добавить товары ...
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Добрый день. Года два назад писал сайт на wordpress, а сейчас все забыл. Есть пару вопросов по конструкции темы
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