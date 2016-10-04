Программные правки (CMS 1С Битрикс)

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки155 просмотров
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Необходимо реализовать ряд программных правок согласно ТЗ.

7 лет назад
sabinajulia
Юлия 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
nick21
Никита 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$23
2 дня
Сотрудничаю с Никитой первый раз. Сроки соблюдены. Всегда на связи. Оперативно обсудили все нюансы. Положительное впечатление от сотрудничества. Рекомендую!
Первый раз сотрудничаю с Юлией. Задачу ставит конкретно, ТЗ предоставляет и работу оплачивает вовремя. Заказчик надежный.
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