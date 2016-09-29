Правки по Opencart версия 1.5.6.4

Необходимо грамотно настроить поиск на основе Sphinx в CMS Битрикс Нужно тонко поменять конфиг сфинкса подключив морфологические словари + видимо изменить компонент поиска (просто смена конфига не подойдет, т.к. сейчас ищет все не правильно со стандартной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице товара при клике на кнопку "Купить в один клик" форма заказа недоступна (ее перекрывает какой-то другой слой)
Необходимо исправить сие недоразумение.
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