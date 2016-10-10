Корректировки на сайте

Здравствуйте, Ищу человека который хорошо разбирается в WordPress - нужно поменять/добавить некоторые элементы дизаина саита. Работа не сложная, но опыт в wordpress нужен! готов заплатить 20-25 usd
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скорректировать сайт globallogo. ru (3 новости; адрес; меню чтобы работало при переходе по новости на новой странице)
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