Корректировки на сайте

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок198 просмотров
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7 лет назад
lila929
Мария 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
titaleks2010
Титов 
43 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу! Всё хорошо и главное быстро.
С заказчиком приятно иметь дело, оплата в срок, все четко.