Подозрение на вирусы wordpress cms

Системы управления (CMS)Завершен12 заявок178 просмотров
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На сайте wordpress были вирусы в виде переадресации на вредоносный ресурс. Попытались почистить самостоятельно , но судя по показателям проблема решена не до конца. Нужно проверить на отсутствие вирусов.

WordPress
7 лет назад
aleus
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andkln
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$53
1 день
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