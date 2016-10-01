Требуется WORDPRESS мастер

Как-то странно работают ранги и медали в компоненте AlphaUserPoints. Иногда правильно начисляются, иногда не начисляются вовсе. Ну а чтобы точно начислились - необходимо нажимать на кнопку в панели управления компонентом: перерасчет баллов. Задача: поправить код так, ...
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Натяжка верстки на вордпресс
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