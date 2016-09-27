Внести доработки на сайт, CMS - WordPress

Добрый день! Требуется внести некоторые доработки по сайту, а именно: [list][*]Вывести дополнительную цену из характеристик.[*]Сделать фильтрацию по категориям Virtuemart в поиске.[/list]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо внести доработки изложенные в файле:
https://docs.google.com/document/d/1-iFuBkYjh4WAlSnrG0cmCSxMsFHZb-2Mc95E5yhGfBY/edit?usp=sharing
Оплата по факту либо БС.
В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Исполнитель несет ответственность за регрессии сайта
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