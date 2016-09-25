Доработать компонент Joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки148 просмотров
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Добавить в компонент возможность фильтрации в пользовательскую и админ части. Фильтрация зависимая. Первый фильтр - список заполнен сразу, второй и третий заполняются в зависимости что выбрано в предыдущем. По этим фильтрам выводится таблица.

Joomla
7 лет назад
jeka_kam
47 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад