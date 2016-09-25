Устранить конфликт (Joomla)

Нужно переделать этот модуль [url=https://opencartforum.com/files/file/972-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/]https://opencartforum.com/files/file/972-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4/[/url] На ОпенКарт 2.1... желательно чтоб подходил к всем опекарт 2.х..., так один сайт на 2.1, а второй на 2.2
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ошибка возникает, если просматривать сайт на ПК через браузеры: Chrome, Opera и IE
Проблема следующая:
1. в карточке товара стала криво отображаться галерея.
2. если нажать кнопку "add to cart" - перебрасывает в пустую корзину с сообщением "Your order is empty"
Нужно разобраться, что конфликтует и устранить ошибку.
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