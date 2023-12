Устранить конфликт (Joomla)

Ошибка возникает, если просматривать сайт на ПК через браузеры: Chrome, Opera и IE

Проблема следующая:

1. в карточке товара стала криво отображаться галерея.

2. если нажать кнопку "add to cart" - перебрасывает в пустую корзину с сообщением "Your order is empty"

Нужно разобраться, что конфликтует и устранить ошибку.

Ссылка на сайт