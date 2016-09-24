Сборка cs 1.6

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки153 просмотра
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Добрый день!

Необходимо сделать сборку кс 1.6 classic (английский + русский)

Задачи:

1. В gamemenu, в поиске интернета сборки, в избранном - был встроен мой сервер!

2. сборка нужна на русском и английском языке

3. сборка должна устанавливаться и открываться абсолютно во всех версий windows.

Пишите цены и сроки, сборка нужна чистая без вирусов, скриптов, читов и других сторонних фитчей.

7 лет назад
snipe2009
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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