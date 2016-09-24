Сборка cs 1.6

Приветствую. Требуется верстальшик для реализации темплейтов под Joomla 3. Имеем в наличие много проектов. От нас предоставляется CMS с настроенной навигацией, заполнением контента и функционалом. От вас требуется сверстать под это все верстку по PSD файлу. Сайты на иврите ( ...