Доработки по Битриксу

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок168 просмотров
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Добрый день! 

Требуется постоянные правки/ доработки сайта, который работает на битрикса. 

Сайт: doctor-h.com.ua

На данный момент есть готовое ТЗ для реализации.

специалист требуется на постоянной основе. ТЗ поступают примерно 1 раз в месяц. 

7 лет назад
Rourke
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
proger86
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
494 отзыва(-10)
7 лет назад
$190
5 дней
Отличный программист! все сделано во время! Всем рекомендую работать!
Спасибо Сергею за интересный проект, буду рад продолжить сотрудничество!