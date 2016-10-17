Доработки по Битриксу

Необходимо доработать сайт. Сайт на Drupal6. Подробное ТЗ вышлю кандидату на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Требуется постоянные правки/ доработки сайта, который работает на битрикса.
Сайт: doctor-h.com.ua
На данный момент есть готовое ТЗ для реализации.
специалист требуется на постоянной основе. ТЗ поступают примерно 1 раз в месяц.
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