Перенести 3 лендинга с конструктора лптренд на платформа лп

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки196 просмотров
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перенести 3 лендинга c одной платформы шаблонов на другую.

с конструктора http://lptrend.com/lk/#/

на конструктор  https://platformalp.ru/

наши сайты: http://divosad1.ru/

http://vip.divosad1.ru/

http://eko.divosad1.ru/

Без переноса службы обратного звонка и чата.

Нужно просто переписать тексты с одного на др. шаблон, скопировать фото.

7 лет назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад