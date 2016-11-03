Нужен специалист по Modx

$50
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка152 просмотра
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Необходимо выполнить небольшие правки на сайте. ТЗ в приложении

MODX
7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
webofby
Игорь 
37 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$65
4 дня
Всё выполнено качевственно и в срок! Рекоммендую
Всё в порядке.