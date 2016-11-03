Нужен специалист по Modx

Обновить тему Wordpress так, чтобы ее можно было перевести на разные языки в плагине Polylang (сейчас он не видит большинство элементов сайта), при этом нагрузка на хостинг не должна вырасти. В отклике указывайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить небольшие правки на сайте. ТЗ в приложении
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