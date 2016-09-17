Разработка веб-сайтов, веб-сервисов ТОЛЬКО с чистым кодом и высоким ранжированием на MODx и OpenCart. Инженер-программист, опыт в работе - 13 лет!...

Всем привет. Меня зовут Игорь Александров.

Опыт.

Более 4 лет в сфере веб-разработок, 13 лет в программировании в целом.

Работал в компаниях, командах. Выполнял сложные узкопрофильные задачи.

За это время принимал непосредственное участие в разработке более 5 крупных веб-проектов, оптимизации и рекламе, вёрстке и программировании реляционных баз данных, серверных модулей, разработке подпрограмм, автоматизированном тестировании и пр. для средних и сотен мелких проектов.

Имею стаж в работе QA Engeneer.

Знание языков.

Русский, белорусский, украинский - разговорный.

Английский - письменный.

Аттестация.

Аттестованный инженер-программист... В отличие от большинства, не являюсь самоучкой и обучение начинал давным-давно с C++ и азов ООП.

Имею в наличии множество сертификатов, в том числе сертификат, подтверждающий уровень IQ=152.

Официальный договор.

Я работаю как индивидуальный предприниматель без НДС и при оплате готов предложить заключение официального договора с каждым клиентом, как с юридическими, так и с физическими лицами.

Более 10 способов оплаты.

Принимаю почти любые платежи: наличные, безналичные и электронные переводы Webmoney, банковские карты VISA/MasterCard, переводы Золотая Корона, Western Union и др.

Специализация на бизнес-сайтах.

Современные сайты бывают настолько разные, что требуют совершенно различного подхода в дизайне, структуре, программировании и дальнейшем развитии. Это могут быть порталы, новостные сайты, блоги, обменники валют, соцсети и многие другие веб-сервисы. Я же специализируюсь в основном на сайтах для бизнеса: то есть предлагаю создание и продвижение веб-сайтов для компаний и предпринимателей (сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины и каталоги)

Полный пакет услуг.

Сделать качественный сайт в одиночку практически нереально, ведь требуются совершенно разные области знаний. Поэтому вместо со мной работают и другие специалисты, вы экономите свое время и получаете гарантию качеств и полное понимание всех нюансов вашего проекта, так как весь процесс веду я сам после достижения полного взаимопонимания с клиентом.

Доступные цены.

Я - программист из Беларуси , и цены у меня белорусские. А, как известно, айтишники из этой страны одни из самых сильных при том, что услуги их чуть ли не самые дешёвые.

Прайс на основные услуги.

Час работы: $5

Дизайн + вёрстка одной статической страницы: $30

Дизайн + вёрстка одного экрана лендинг-пейдж (1000px): $20

Базовый дизайн+вёрстка всех страниц интернет-магазина/каталога: $50

Усложнённый дизайн+вёрстка всех страниц интернет-магазина/каталога: $75-150

Разработка+дизайн+вёрстка онлайн-калькулятора или аналогичного скрипта с выборкой из БД без админки: $20-40

Разработка+дизайн+вёрстка онлайн-калькулятора или аналогичного скрипта с выборкой из БД с админой: $45-90

Любое другое решение: оплата рассчитывается из установленной стоимости часа работы

Минимальный заказ - $50. Заказы свыше $150 проводятся только через безопасную cделку.

Я работаю удаленно, большую часть времени нахожусь в Минске, у меня нет затрат на офис и обслуживающий персонал - вы платите только за услуги конкретного специалиста. Но для нашего с вами удаленного сотрудничества помогу составить корректное техническое задание, которое можно будет согласовать по обычной электронной почте.

Мой подход к любому заказу:

- ответственность.

- нацеленность на результат

- всё стараюсь делать как для себя

- работы будут размещены в моём портфолио на несколько лет вперёд.

Ни малейшей ошибки или халатности я не допущу.

Я заинтересован в том, чтобы бизнес моих клиентов развивался стабильно и успешно, ведь в этом случае меня будут рекомендовать своим коллегам и знакомым (большое количество моих новых заказов - по рекомендации старых клиентов).

Поэтому я и вам посоветую тот оптимальный вариант, который отлично подойдет именно для вашего бизнеса.

Еще несколько причин заказать сайт у меня:

официальный договор.

любая форма оплаты (нал, безнал - низкий курс!, банковские карты, электронные кошельки).

возможность сотрудничества по бартеру (услуга за услугу или услуга за товар).

все в одном: я могу и сделать качественный сайт, и правильно продвинуть его в интернете.

100% соблюдение сроков выполнения проекта, зафиксированных в договоре - ни одного просроченного заказа за все время работы.

использование мощных и гибких систем разработки гарантирует последующую поддержку и модификацию с низким порогом вхождения = полную независимость вас от разработчика сайта, в том числе от меня! Вы можете вносить любые изменения в свой сайт, нанимая для этого любого программиста.

гарантия работоспособности и бесплатная техподдержка в первый месяц

Разработку я веду в основном на системахCMF иv2.x.

Вы получите 100% валидный код, 100% корректную мобильную версию и 100% высокую скорость работы сайта за счёт чистого кода без воды и камней, оптимизированного кода ядра и оптимизации работы всех поддержку систем сайта.

Преимущества заказа, сделанного у меня:

+ разработка на скоростном языке программирования Php 7

+ корректное отображение в современных браузерах

+ неограниченное число страниц и разделов

+ неограниченное число шаблонов для страниц

+ возможность создавать каркасы для лендингов прямо внутри Вашего сайта

+ высокая скорость работы

+ быстрое расширения функционала любым квалифицированным разработчиком

+ открытый исходный код + большое количество специалистов по данным системам разработки

+ установлены и настроены SEO-плагины

+ установлена и настроена дополнительная защита от взлома

+ вёрстка на Twitter Bootstrap (корректная мобильная версия)

+ интеграция с социальными сетями

+ простое управление пунктами меню

+ разделяемые права доступа к сайту: сотрудники, обновляющие информацию, не будут иметь доступа к ядру сайта

+ современные слайдеры и другие эффекты

+ бесплатная техподдержка в первый месяц после сдачи проекта

+ скидки на последующие работы до 30%

›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop

›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript

›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi

›› Верстка: HTML5+CSS3

›› Сценарии на странице: jQuery

›› Видео: Adobe Premiere Pro

›› Маркетинг: Аудит сайта • Реклама в Google AdWords • Реклама в Яндекс.Директ

›› SEO: Внутренняя оптимизация сайта • Составление семантического ядра

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS/CMF)

›› Самопис Php+js+html: / для сервисов и подпрограмм

›› MODx: / сайты любого типа

›› OpenCart: / интернет-магазины / интернет-каталоги

›› Joomla - не использую и не рекомендую: грязный код, низкая скорость, уязвимость

›› WordPress - не использую и не рекомендую: грязный код, низкая скорость, уязвимость

›› Drupal , Drupal , ... - не использую и не рекомендую: тяжесть, громоздкость, грязный код...

Я всегда рад новым заказчикам!

Оказание услуг ИП Алексадров И.В. УНП 192616799