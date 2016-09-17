webofby

Игорь webofby

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка веб-сайтов, веб-сервисов ТОЛЬКО с чистым кодом и высоким ранжированием на MODx и OpenCart. Инженер-программист, опыт в работе - 13 лет!...

Всем привет. Меня зовут Игорь Александров.

Опыт.

Более 4 лет в сфере веб-разработок, 13 лет в программировании в целом.

Работал в компаниях,  командах. Выполнял сложные узкопрофильные задачи.

За это время принимал непосредственное участие в разработке  более 5 крупных веб-проектов, оптимизации и рекламе, вёрстке и программировании реляционных баз данных, серверных модулей, разработке подпрограмм, автоматизированном тестировании и пр. для средних и сотен мелких проектов.

Имею стаж в работе QA Engeneer.

Знание языков.

Русский, белорусский, украинский - разговорный.

Английский - письменный.

Аттестация.

Аттестованный инженер-программист... В отличие от большинства, не являюсь самоучкой и обучение начинал давным-давно с C++ и азов ООП.

Имею в наличии множество сертификатов, в том числе сертификат, подтверждающий уровень IQ=152.

Официальный договор.

Я работаю как индивидуальный предприниматель без НДС и при оплате готов предложить заключение официального договора с каждым клиентом, как с юридическими, так и с физическими лицами.

Более 10 способов оплаты.

Принимаю почти любые платежи: наличные, безналичные и электронные переводы Webmoney, банковские карты VISA/MasterCard, переводы Золотая Корона, Western Union и др.

Специализация на бизнес-сайтах.

Современные сайты бывают настолько разные, что требуют совершенно различного подхода в дизайне, структуре, программировании и дальнейшем развитии. Это могут быть порталы, новостные сайты, блоги, обменники валют, соцсети и многие другие веб-сервисы. Я же специализируюсь в основном на сайтах для бизнеса: то есть предлагаю создание и продвижение веб-сайтов для компаний и предпринимателей (сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины и каталоги)

Полный пакет услуг.

Сделать качественный сайт в одиночку практически нереально, ведь требуются совершенно разные области знаний. Поэтому вместо со мной работают и другие специалисты, вы экономите свое время и получаете гарантию качеств и полное понимание всех нюансов вашего проекта, так как весь процесс веду я сам после достижения полного взаимопонимания с клиентом.

Доступные цены.

Я - программист из Беларуси, и цены у меня белорусские. А, как известно, айтишники из этой страны одни из самых сильных при том, что услуги их чуть ли не самые дешёвые.

Прайс на основные услуги.

Час работы: $5

Дизайн + вёрстка одной статической страницы:  $30

Дизайн + вёрстка одного экрана лендинг-пейдж (1000px):  $20

Базовый дизайн+вёрстка всех страниц интернет-магазина/каталога: $50

Усложнённый дизайн+вёрстка всех страниц интернет-магазина/каталога: $75-150

Разработка+дизайн+вёрстка онлайн-калькулятора или аналогичного скрипта с выборкой из БД без админки: $20-40

Разработка+дизайн+вёрстка онлайн-калькулятора или аналогичного скрипта  с выборкой из БД с админой: $45-90

Любое другое решение: оплата рассчитывается из установленной стоимости часа работы

Минимальный заказ - $50. Заказы  свыше $150 проводятся только через безопасную cделку.

Я работаю удаленно, большую часть времени нахожусь в Минске, у меня нет затрат на офис и обслуживающий персонал - вы платите только за услуги конкретного специалиста. Но для нашего с вами удаленного сотрудничества помогу составить корректное техническое задание, которое можно будет согласовать по обычной электронной почте.

Мой подход к любому заказу:

- ответственность.

- нацеленность на результат

- всё стараюсь делать как для себя

- работы будут размещены в моём портфолио на несколько лет вперёд.

Ни малейшей ошибки или халатности я не допущу.

Я заинтересован в том, чтобы бизнес моих клиентов развивался стабильно и успешно, ведь в этом случае меня будут рекомендовать своим коллегам и знакомым (большое количество моих новых заказов - по рекомендации старых клиентов).

Поэтому я и вам посоветую тот оптимальный вариант, который отлично подойдет именно для вашего бизнеса.

Еще несколько причин заказать сайт у меня:

  • официальный договор.
  • любая форма оплаты (нал, безнал - низкий курс!, банковские карты, электронные кошельки).
  • возможность сотрудничества по бартеру (услуга за услугу или услуга за товар).
  • все в одном: я могу и сделать качественный сайт, и правильно продвинуть его в интернете.
  • 100% соблюдение сроков выполнения проекта, зафиксированных в договоре - ни одного просроченного заказа за все время работы.
  • использование мощных и гибких систем разработки гарантирует последующую поддержку и модификацию с низким порогом вхождения =  полную независимость вас от разработчика сайта, в том числе от меня! Вы можете вносить любые изменения в свой сайт, нанимая для этого любого программиста.
  • гарантия работоспособности и бесплатная техподдержка в первый месяц
Разработку я веду в основном на системах MODx CMF и OpenCart v2.x.

Вы получите 100% валидный код, 100% корректную мобильную версию и 100% высокую скорость работы сайта за счёт чистого кода без воды и камней, оптимизированного кода ядра и оптимизации работы всех поддержку систем сайта.

Преимущества заказа, сделанного у меня:

  • + разработка на скоростном языке программирования Php 7
  • + корректное отображение в современных браузерах
  • + неограниченное число страниц и разделов
  • + неограниченное число шаблонов для страниц
  • + возможность создавать каркасы для лендингов прямо внутри Вашего сайта
  • + высокая скорость работы
  • + быстрое расширения функционала любым квалифицированным разработчиком
  • + открытый исходный код + большое количество специалистов по данным системам разработки
  • + установлены и настроены SEO-плагины
  • + установлена и настроена дополнительная защита от взлома
  • + вёрстка на Twitter Bootstrap (корректная мобильная версия)
  • + интеграция с социальными сетями
  • + простое управление пунктами меню
  • + разделяемые права доступа к сайту: сотрудники, обновляющие информацию, не будут иметь доступа к ядру сайта
  • + современные слайдеры и другие эффекты
  • + бесплатная техподдержка в первый месяц после сдачи проекта
  • + скидки на последующие работы до 30%
НАВЫКИ

›› Дизайн, Графика:  Adobe Photoshop

›› Программирование:  PHP5  •  Ajax  •  JavaScript

›› Работа с базой данных:  MySQL  •  MySQLi

›› Верстка:  HTML5+CSS3

›› Сценарии на странице:  jQuery

›› Видео:  Adobe Premiere Pro

›› Маркетинг:  Аудит сайта  •  Реклама в Google AdWords  •  Реклама в Яндекс.Директ

›› SEO:  Внутренняя оптимизация сайта  • Составление семантического ядра

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS/CMF)

›› Самопис Php+js+html: / для сервисов и подпрограмм

›› MODx: / сайты любого типа

›› OpenCart: / интернет-магазины / интернет-каталоги

›› Joomla - не использую и не рекомендую: грязный код, низкая скорость, уязвимость

›› WordPress - не использую и не рекомендую: грязный код, низкая скорость, уязвимость

›› Drupal, Drupal, ... - не использую и не рекомендую: тяжесть, громоздкость, грязный код...

Я всегда рад новым заказчикам!

Оказание услуг ИП Алексадров И.В. УНП 192616799 

Отзывы заказчиков

Liudmila16
Людмила 
41 год
9 лет в сервисе
Была
год назад
$110
3 балла
8 лет назад
Разработка сайта под ключ
Всё очень плохо. Работа сделана на 30%. На связь после предоплаты не выходил. Однозначно НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!
Maestro8989
Евгений 
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
$65
10 баллов
8 лет назад
Нужен специалист по Modx
MODX
Всё выполнено качевственно и в срок! Рекоммендую
Всё в порядке.
Ответный отзыв
danyel
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Создать копию landing page
Исполнитель очень серьёзно подошёл к работе над заказом. Устранил ошибки в коде и дописал не рабочие формы в лендинге. Со своей стороны могу только дать рекомендация и сказать спасибо за качественно выполненное задание. Обязательно обращусь ещё.
Заказчик положительный, грамотный. Советую.
Ответный отзыв
panas123
Панасюк 
50 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
5 отзывов
$25
10 баллов
9 лет назад
Нужно доделать дизайн сайта (OpenCart)
Opencart
Человек начал исполнять задание сразу, без предоплаты. Сделал все по ТЗ, и еще дополнительно порешал недочеты по сайту. Очень рекомендую данного человека.
Всё хорошо, хороший и адекватный парень.
Ответный отзыв