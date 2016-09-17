Всем привет. Меня зовут Игорь Александров.
Опыт.
Более 4 лет в сфере веб-разработок, 13 лет в программировании в целом.
Работал в компаниях, командах. Выполнял сложные узкопрофильные задачи.
За это время принимал непосредственное участие в разработке более 5 крупных веб-проектов, оптимизации и рекламе, вёрстке и программировании реляционных баз данных, серверных модулей, разработке подпрограмм, автоматизированном тестировании и пр. для средних и сотен мелких проектов.
Имею стаж в работе QA Engeneer.
Знание языков.
Русский, белорусский, украинский - разговорный.
Английский - письменный.
Аттестация.
Аттестованный инженер-программист... В отличие от большинства, не являюсь самоучкой и обучение начинал давным-давно с C++ и азов ООП.
Имею в наличии множество сертификатов, в том числе сертификат, подтверждающий уровень IQ=152.
Официальный договор.
Я работаю как индивидуальный предприниматель без НДС и при оплате готов предложить заключение официального договора с каждым клиентом, как с юридическими, так и с физическими лицами.
Более 10 способов оплаты.
Принимаю почти любые платежи: наличные, безналичные и электронные переводы Webmoney, банковские карты VISA/MasterCard, переводы Золотая Корона, Western Union и др.
Специализация на бизнес-сайтах.
Современные сайты бывают настолько разные, что требуют совершенно различного подхода в дизайне, структуре, программировании и дальнейшем развитии. Это могут быть порталы, новостные сайты, блоги, обменники валют, соцсети и многие другие веб-сервисы. Я же специализируюсь в основном на сайтах для бизнеса: то есть предлагаю создание и продвижение веб-сайтов для компаний и предпринимателей (сайты-визитки, лендинги, интернет-магазины и каталоги)
Полный пакет услуг.
Сделать качественный сайт в одиночку практически нереально, ведь требуются совершенно разные области знаний. Поэтому вместо со мной работают и другие специалисты, вы экономите свое время и получаете гарантию качеств и полное понимание всех нюансов вашего проекта, так как весь процесс веду я сам после достижения полного взаимопонимания с клиентом.
Доступные цены.
Я - программист из Беларуси, и цены у меня белорусские. А, как известно, айтишники из этой страны одни из самых сильных при том, что услуги их чуть ли не самые дешёвые.
Прайс на основные услуги.
Час работы: $5
Дизайн + вёрстка одной статической страницы: $30
Дизайн + вёрстка одного экрана лендинг-пейдж (1000px): $20
Базовый дизайн+вёрстка всех страниц интернет-магазина/каталога: $50
Усложнённый дизайн+вёрстка всех страниц интернет-магазина/каталога: $75-150
Разработка+дизайн+вёрстка онлайн-калькулятора или аналогичного скрипта с выборкой из БД без админки: $20-40
Разработка+дизайн+вёрстка онлайн-калькулятора или аналогичного скрипта с выборкой из БД с админой: $45-90
Любое другое решение: оплата рассчитывается из установленной стоимости часа работы
Минимальный заказ - $50. Заказы свыше $150 проводятся только через безопасную cделку.
Я работаю удаленно, большую часть времени нахожусь в Минске, у меня нет затрат на офис и обслуживающий персонал - вы платите только за услуги конкретного специалиста. Но для нашего с вами удаленного сотрудничества помогу составить корректное техническое задание, которое можно будет согласовать по обычной электронной почте.
Мой подход к любому заказу:
- ответственность.
- нацеленность на результат
- всё стараюсь делать как для себя
- работы будут размещены в моём портфолио на несколько лет вперёд.
Ни малейшей ошибки или халатности я не допущу.
Я заинтересован в том, чтобы бизнес моих клиентов развивался стабильно и успешно, ведь в этом случае меня будут рекомендовать своим коллегам и знакомым (большое количество моих новых заказов - по рекомендации старых клиентов).
Поэтому я и вам посоветую тот оптимальный вариант, который отлично подойдет именно для вашего бизнеса.
Еще несколько причин заказать сайт у меня:
- официальный договор.
- любая форма оплаты (нал, безнал - низкий курс!, банковские карты, электронные кошельки).
- возможность сотрудничества по бартеру (услуга за услугу или услуга за товар).
- все в одном: я могу и сделать качественный сайт, и правильно продвинуть его в интернете.
- 100% соблюдение сроков выполнения проекта, зафиксированных в договоре - ни одного просроченного заказа за все время работы.
- использование мощных и гибких систем разработки гарантирует последующую поддержку и модификацию с низким порогом вхождения = полную независимость вас от разработчика сайта, в том числе от меня! Вы можете вносить любые изменения в свой сайт, нанимая для этого любого программиста.
- гарантия работоспособности и бесплатная техподдержка в первый месяц
Вы получите 100% валидный код, 100% корректную мобильную версию и 100% высокую скорость работы сайта за счёт чистого кода без воды и камней, оптимизированного кода ядра и оптимизации работы всех поддержку систем сайта.
Преимущества заказа, сделанного у меня:
- + разработка на скоростном языке программирования Php 7
- + корректное отображение в современных браузерах
- + неограниченное число страниц и разделов
- + неограниченное число шаблонов для страниц
- + возможность создавать каркасы для лендингов прямо внутри Вашего сайта
- + высокая скорость работы
- + быстрое расширения функционала любым квалифицированным разработчиком
- + открытый исходный код + большое количество специалистов по данным системам разработки
- + установлены и настроены SEO-плагины
- + установлена и настроена дополнительная защита от взлома
- + вёрстка на Twitter Bootstrap (корректная мобильная версия)
- + интеграция с социальными сетями
- + простое управление пунктами меню
- + разделяемые права доступа к сайту: сотрудники, обновляющие информацию, не будут иметь доступа к ядру сайта
- + современные слайдеры и другие эффекты
- + бесплатная техподдержка в первый месяц после сдачи проекта
- + скидки на последующие работы до 30%
›› Дизайн, Графика: Adobe Photoshop
›› Программирование: PHP5 • Ajax • JavaScript
›› Работа с базой данных: MySQL • MySQLi
›› Верстка: HTML5+CSS3
›› Сценарии на странице: jQuery
›› Видео: Adobe Premiere Pro
›› Маркетинг: Аудит сайта • Реклама в Google AdWords • Реклама в Яндекс.Директ
›› SEO: Внутренняя оптимизация сайта • Составление семантического ядра
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНОМ (CMS/CMF)
›› Самопис Php+js+html: / для сервисов и подпрограмм
›› MODx: / сайты любого типа
›› OpenCart: / интернет-магазины / интернет-каталоги
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Joomla - не использую и не рекомендую: грязный код, низкая скорость, уязвимость
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WordPress - не использую и не рекомендую: грязный код, низкая скорость, уязвимость
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Drupal, Drupal, ... - не использую и не рекомендую: тяжесть, громоздкость, грязный код...
Я всегда рад новым заказчикам!
Оказание услуг ИП Алексадров И.В. УНП 192616799