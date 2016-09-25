Создать копию landing page

Шаблон templatemonster.com 57783 Уже установлен. Нужно перевести на русский все английские слова. При этом один из участников weblancer уже проделал эту работу, но некоторые слова остались. Задача подчистить сайт matveevip.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую, уважаемые Фрилансеры.
И так, задание на сегодня - создать точную рабочую копию лендинга https://goo.gl/d2ema5
Landing page очень простой, поэтому бюджет минимален, надеюсь на понимание ;)
Жду Ваших предложений!
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