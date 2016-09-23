Подправить сайт на Prestashop

$30
HTML-версткаЗакрыт1 заявка126 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт http://igrushkioptom.net/  срок 1-2 дня

Необходимо:

1.  В правом верхнем углу есть 3 валюты гривна, евро и доллары, необходимо сделать так, чтобы в админке вносили цену в долларах, а выводилась также как сейчас.  То-есть вносим цену в долларах, курс в админке сейчас можно менять, вывод остается основная валюта в гривне.

2.  Над футером есть лента с Производителями - ссылки с них ведут на страницу 404 потому, что после ссылки стоят  кавычки, если кавычки убрать все работает например http://igrushkioptom.net/7_max-group  необходимо поправить ссылки. Хотя на телефоне эти же ссылки работают.

3.  Эти же производители на телефоне отображались в 2 колонки в три ряда и не было пустоты между ними и схемой работы магазина.

4.  Чтобы по умолчанию на загружаемые фото товаров вставлялся водяной знак.

5. Для мобильной версии поправить кнопочку "купить", ("продолжить покупки", "оформить заказ" - в корзине). Сейчас налезает на текст.

6. Если есть модуль "Быстрый поиск" поставить и настроить. Это когда при вводе наименования товара поиск подcказывал и предлагал варианты.

7.  С мобильных устройств в категории меню дублируется, настроить, чтобы отображалось 1 раз.

8. На главной странице список категорий настроить так, чтобы отображалось одной колонкой. Сейчас сначала идет несколько, а потом надпись "More" и выпадающий список. Нужно, чтоб они отображались все на главной странице.

Prestashop
7 лет назад
archikes
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Joomla Адаптировать шаблон на русском языке

    Шаблон templatemonster.com 57783 Уже установлен. Нужно перевести на русский все английские слова. При этом один из участников weblancer уже проделал эту работу, но некоторые слова остались.  Задача подчистить сайт matveevip.ru

    Joomla
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо сверстать сайт Главная страница готова, есть мелкие правки. нужны только внутренние, многие элементы дублируются с главной страницы. Верстка адаптив Без аванса, и выкладки в портфолио Выдача готовой верстки после готовности каждой страницы для дальнейшего программинга. работа в связке ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    $35

    Адаптивная верстка сайта [[b]+[/b]] Кроссбраузерно (ie7+)  [[b]+[/b]] Валидно  [[b]+[/b]] Pixel Perfect, Спрайты, JQuery  [[b]+[/b]] Адаптивная HTML5/CSS3 верстка  Стоимость 3000 руб за все. Срок строго 3 дня. Предоплата только после 1-ых результатов

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Доработка адаптивной верстки магазина на opencart

    $100

    Приветствую. Требуется специалист, для приведения адаптивной верстки к макетам. Список задач: Изменение сворачивающегося меню Добавление меню - слайдера (меню категорий). Небольшое изменение мобильной шапки Добавление горизонтальной прокрутки к товарам нескольких модулей. Сворачивающиеся фильтры Небольшие изменения вида страниц, размера шрифтов, мелкие правки.  Бюджет ...

    OpenCart
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать дизайн блока и сверстать его

    Необходимо разработать дизайн блока и сверстать его На подобие такого: http://screenshot.net/e0pxeb5 но в стиле нашего сайта Блок должен перелистываться Сначала отображается один блок автором, через время другой - и так по кругу Блок должен загружать через AJAX, так как сайт кешируется

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптировать верстку под мобильные устройства

    Для оформления товара на eBay используется HTML/CSS шаблон. На данный момент на мобильных устройствах описание товара отображается как уменьшенная копия полной версии. Необходимо переверстать описание так, чтобы на экране планшета оно отображалось более читабельно(без необходимости увеличивать). Ошибки адаптивности ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Скопировать и внедрить форму регистрации (сайт на БИТРИКС)

    $15

    Читайте пожалуйста все до конца! Мой ресурс [url=http://www.questhelp.ru/]www.questhelp.ru[/url] на этом ресурсе имеется страница(пока тестовая) questhelp.ru/add-quest/ при выборе тарифа добавления квеста, должен быть переход к форме регистрации(хотелось бы чтобы при нажатии отправить заявку, контент скрывался и на его месте ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать мобильную версию для страницы

    Нужно сделать мобильную версию одностраничника. (адаптировать под моб устройства) Желательно, не затрагивая при этом index.html. а просто подкорректировав файл стилей. Пример одностраничника - copaamerica-tickets2016 . com

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать Landing Page

    Страница продаж во вложении Эта страница на 2 сайта ( 2 фитнес клуба) Нужно взять все контакты и информацию по страниц по каждому клубу 2 страницы продаж 1 http://www.olimpic-light.ru/belyaevo 2 http://www.olimpic-light.ru/shchelkovskaya Нужно сверстать на html адаптивно ( чтобы под ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад