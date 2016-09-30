Верстка сайта

$35
HTML-версткаЗавершен9 заявок387 просмотров
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Адаптивная верстка сайта

[+] Кроссбраузерно (ie7+) 

[+] Валидно 

[+] Pixel Perfect, Спрайты, JQuery 

[+] Адаптивная HTML5/CSS3 верстка 

Стоимость 3000 руб за все.

Срок строго 3 дня.

Предоплата только после 1-ых результатов

Верстка сайта
7 лет назад
fanya73
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alexandr13b
Александр 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$35
3 дня
Отличный исполнитель. Все четко и по делу. Будем обязательно сотрудничать по другим проектам.
Замечательный заказчик. Понятное задание, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству !
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