Сделать мобильную версию для страницы

смотрите в прикрепленном файле дизайн (могут быть незначительные отклонения, в псд все окончательно). Сайт-оригинал http://c-surfing.club/ Нужно сверстать качественно, с чистым кодом, кросс-браузерно. Верстка должна быть адаптивная. По возможности натянуть на друпал 7. Если не можете натянуть или сверстать, то ...