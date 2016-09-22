Внести правки в текст на сайте (wordpress)

$15
HTML-версткаЗакрыт12 заявок261 просмотр
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Требуется внести правки в текст на сайте согласно документа ниже. По суте в админки нужно подредактировать данные. 

Для исполнения проекта требуются минимальные знания html

Исполнитель ответственен за устранения регрессий если такие возникнут. В рамках проекта возможны дополнительные правки 5-10 процентов. 

Оплата по факту либо БС

Срок 5 дней

WordPress
7 лет назад
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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