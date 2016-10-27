Верстка страницы

Дизайн готов. https://drive.google.com/file/d/0B3A9eL6TeiuvSUhNT2MzV2FqRjA/view Нужно перенести со старого сайта всю информацию. samkapitan.ru Там где в разделе "о нас " блок с тремя вопросами и ответами : Ответ должен открываться только после нажатия на ту стрелочку. Так же и на ...