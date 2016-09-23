Сверстать сайт

$350
HTML-версткаЗавершен1 заявка139 просмотров
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7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$350
10 дней
Все нормально, работать можно, хороший прогер умеет работать. Рекомендую.
Все норм, оплата в полном объеме сразу после выполненной работы
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