Добавить валидацию в PHP и адаптивная форма

Добрый день!

Необходимо

1. На страницу формы Index.html добавить проверку вводимой информации

1.1. Поле номер карты

Верификация номера карты:

4 10 ХХХХХ (старыекарты) – 5 символов после префикса

4 11 ХХХХХ (старыекарты) – 5 символов после префикса

4 11 ХХХХХХ (новыекарты) – 6 символов после префикса

4 12 ХХХХХХ (новыекарты) – 6 символов после префикса

4 13 ХХХХХХ (новыекарты) – 6 символов после префикса

Клиенты при вводе номера карты с пробелами, форма не допускает ее и соединяет введенную информацию

Добавить подсказку клиенту в форму пример карты 412123123 или 413132132 или 123123 если у клиента нет префикса на карте 411

Данное поле только цифровое пробелы дефисы и т.д. не годятся форма просто игнорирует символы сцепляя...

1.2. Поле номер мобильного телефона для Украинских пользователей кодов операторов и городов

Дать клиенту подсказку как заполнять телефон

обязательно впереди номера телефона +380 дальше коды или городские 44 1234567 или мобильные операторы 93 1234567.

Данное поле только цифровое пробелы дефисы и т.д. не годятся форма просто игнорирует символы сцепляя...

2. Необходимо сделать данную страницу адаптивной для мобильного браузера

bootstrap или другое.

В вложении архив с файлами

Оплата только приват24 по выполнению