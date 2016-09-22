Добавить валидацию в PHP и адаптивная форма

Имеется действующий веб-портал на PHP (Yii2), по которому в настоящее время производится доработка функционала. Часть функционала требует изменения и доработки верстки: нужно будет придумать и согласовать организацию верстки некоторых элементов, а также доработать существующие разделы. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо
1. На страницу формы Index.html добавить проверку вводимой информации
1.1. Поле номер карты
Верификация номера карты:
4 10 ХХХХХ (старыекарты) – 5 символов после префикса
4 11 ХХХХХ (старыекарты) – 5 символов после префикса
4 11 ХХХХХХ (новыекарты) – 6 символов после префикса
4 12 ХХХХХХ (новыекарты) – 6 символов после префикса
4 13 ХХХХХХ (новыекарты) – 6 символов после префикса
Клиенты при вводе номера карты с пробелами, форма не допускает ее и соединяет введенную информацию
Добавить подсказку клиенту в форму пример карты 412123123 или 413132132 или 123123 если у клиента нет префикса на карте 411
Данное поле только цифровое пробелы дефисы и т.д. не годятся форма просто игнорирует символы сцепляя...
1.2. Поле номер мобильного телефона для Украинских пользователей кодов операторов и городов
Дать клиенту подсказку как заполнять телефон
обязательно впереди номера телефона +380 дальше коды или городские 44 1234567 или мобильные операторы 93 1234567.
Данное поле только цифровое пробелы дефисы и т.д. не годятся форма просто игнорирует символы сцепляя...
2. Необходимо сделать данную страницу адаптивной для мобильного браузера
bootstrap или другое.
В вложении архив с файлами
Оплата только приват24 по выполнению
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