Добавить валидацию в PHP и адаптивная форма

HTML-версткаЗавершен2 заявки190 просмотров
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Добрый день!

Необходимо 

1. На страницу формы Index.html добавить проверку вводимой информации 

1.1. Поле номер карты

Верификация номера карты:

4 10 ХХХХХ (старыекарты) –  5 символов после префикса

4 11 ХХХХХ (старыекарты) –  5 символов после префикса

4 11 ХХХХХХ (новыекарты) –  6 символов после префикса

4 12 ХХХХХХ (новыекарты) –  6 символов после префикса

4 13 ХХХХХХ (новыекарты) –  6 символов после префикса

Клиенты при вводе номера карты с пробелами, форма не допускает ее и соединяет введенную информацию

Добавить подсказку клиенту в форму пример карты 412123123 или 413132132 или 123123 если у клиента нет префикса на карте 411

Данное поле только цифровое пробелы дефисы и т.д. не годятся форма просто игнорирует символы сцепляя...

       1.2. Поле номер мобильного телефона для Украинских пользователей кодов операторов и городов

Дать клиенту подсказку как заполнять телефон 

обязательно впереди номера телефона +380 дальше коды или городские 44 1234567 или мобильные операторы 93 1234567.

Данное поле только цифровое пробелы дефисы и т.д. не годятся форма просто игнорирует символы сцепляя...

 2. Необходимо сделать данную страницу адаптивной для мобильного браузера

bootstrap или другое.

В вложении архив с файлами

Оплата только приват24 по выполнению

PHP
7 лет назад
adduakiev
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sergey89d
Сергей 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$15
1 день
Рекомендую. Сделал по заданию.
Отличный заказчик. Оплата своевременная, можно с ним работать.
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