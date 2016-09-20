Сделать качественную копию продающего лэндинга

$20
HTML-версткаЗакрыт4 заявки134 просмотра
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Скомпилировать (смоделировать) лучшие (продающие) части из предоставленных мною лэндингов примеров, и создать продающий сайт-одностранничник.

Примеры лэндингов по запросу. Срок 1 день.

7 лет назад
tim-viktorov
Тимофей 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад