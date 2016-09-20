Клавиатура перекрывает контент. Android

Необходимо доработать верстку Примерное ТЗ (более точное вышлю в ЛС): 1) добавить слайдер на главную 2) переделать меню (добавить 2й уровень вложености) 3) переделать категории + добавить эффекты 4) сделать футер на один экран - компактно разместив и карту, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При клике на нижние элементы, клавиатура перекрывает их.
- Похожие заказы
- HTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется доделать натяжку верстки на указанный движок с сохранением всех функций существующего сайта. А также выполнить ряд дополнительных задач. Желательно, чтобы исполнитель был знаком с этим движком. Желательна работа через БС.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
База данных на сайте. Надо сделать настраиваемый скрипт, который автоматически обновляет и сканирует базу и при поступлении нового товара заполняет нужные поля и производит перемещение товара.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
1)Переверстать шапку сайта и оформить заявку (WORDPRESS) 2) Исправить тех ошибки по ТЗЗавершен7 лет назад
- $20
Здравствуйте ! Нужно сверстать адаптивый landing page. Подробное тз вышлю исполнителю. Указываейте в заявке скайп !Закрыт7 лет назад
Нужно сверстать лендинг по образцу, тех. задание вышлю исполнителюHTML-верстка17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $40
[b]Заявки без "живых" примеров адаптивной верстки не рассматриваются и удаляются. [/b] 1. Необходимо сверстать адаптивно посадочную страницу по макету psd. Страница для существующего сайта, то есть шапка и подвал есть от основного шаблона. Bootstrap 3. 2. Сам сайт ...Завершен7 лет назад
- $50
Нужна верстка из PSD-макета. В приложении 2 джипега, 2 страницы. Все исходники есть в псд. Необходимо грамотно сверстать в ХТМЛ 5,по всем стандартам. Сроки до 22 сентябряHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $150
Нужен частный специалист который сможет сделать сайт на основе разработанного дизайна. По функциональности и задумке сайт похож на [url=https://njoybynovotel.fr/]njoybynovotel.fr/[/url] Дизайн и тз по ссылке [url=https://yadi.sk/d/XdbWLvmPujy5F]yadi.sk/d/XdbWLvmPujy5F[/url] Прошу отвечать тем кого устраивает бюджет и знает как это ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужна верстка из PSD-макета. В приложении 2 джипега, 2 страницы. Необходимо грамотно сверстать в HTML 5, по всем стандартам Сроки до 22 сентябряЗавершен7 лет назад