Доделка натяжки верстки на движке OsCommerce и ряд др.задач

HTML-версткаЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Требуется доделать натяжку верстки на указанный движок с сохранением всех функций существующего сайта. А также выполнить ряд дополнительных задач. Желательно, чтобы исполнитель был знаком с этим движком. 

Желательна работа через БС.

7 лет назад
fiatlux
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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