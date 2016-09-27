Верстка шапки и форма заявки

$10
HTML-версткаЗавершен5 заявок225 просмотров
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1)Переверстать шапку сайта и оформить заявку (WORDPRESS)

2) Исправить тех ошибки по ТЗ

7 лет назад
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
maximentuss
Максим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
25 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
на 10 балов
Все отлично
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