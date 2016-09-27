Верстка шапки и форма заявки

Нужен частный специалист который сможет сделать сайт на основе разработанного дизайна. По функциональности и задумке сайт похож на [url=https://njoybynovotel.fr/]njoybynovotel.fr/[/url] Дизайн и тз по ссылке [url=https://yadi.sk/d/XdbWLvmPujy5F]yadi.sk/d/XdbWLvmPujy5F[/url] Прошу отвечать тем кого устраивает бюджет и знает как это ...