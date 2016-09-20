Сверстать простое HTML-письмо

Одна страница сайта, на нее нужно настроить форму, чтобы отправлялись данные на почту. Сделать нужно прямо сейчас.
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Добрый день. Нужно сверстать HTML-письмо.
Нужен человек с опытом. Верстать на таблицах. Кто делал это неоднократно - знает как это делается.
Должны на основных почтовиках (Яндекс, Майл, Гугл) работать отлично. На мобильных устройствах ломаться верстка не должна.
500 рублей, надо сделать за час-полтора. Макет легкий
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