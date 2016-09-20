Сверстать простое HTML-письмо

Добрый день. Нужно сверстать HTML-письмо.

Нужен человек с опытом. Верстать на таблицах. Кто делал это неоднократно - знает как это делается.

Должны на основных почтовиках (Яндекс, Майл, Гугл) работать отлично. На мобильных устройствах ломаться верстка не должна.

Макет по ссылке

500 рублей, надо сделать за час-полтора. Макет легкий