Верстка и натяжка на сайт редизайна

Здравствуйте, есть сайт на CMS CS-cart http://my.top-stm.ru

мы сделали новый макет дизайна не большие изменения. нужно сделать верстку и натяжку на главную страницу сайта (и натяжку общего шаблона)

предлагайте срок и цену. Без предоплаты или часть резервируем через сделку. часть по выполнению. Готов на предоплату до 1тыс руб исполнителю с хорошими отзывами.