Нужно сверстать шаблон из файлов PSD для движка ShopCMS с натяжкой. Шаблон должен быть адаптивным под смартфоны.
Drupal 7 - показ заглавной статьи только на первой странице пагинации
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Сайт Каквылечить.орг Сейчас текст загалавной странице выводится на всех страницах пагинации. Требуется чтобы вывод статьи был только на начальной странице темы форума, на последующих страницах пагинации - только комментарии обсуждения темы форума.
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