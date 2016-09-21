Drupal 7 - показ заглавной статьи только на первой странице пагинации

Есть лендинг, верстка - машинная и кривая. Сейчас сайт долго грузится, нужно сделать, чтобы грузился быстро. Вобщем нужно переверстать, чтобы был хороший чистый человеческий код, и чтобы по этому отчету показатели были бы близки к ...