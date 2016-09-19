Верстка html адаптивная 1 страницы

Адаптивная html верстка 1 страницы для новой версии сайта Дом Чудес domchudes.com

Добрый день, коллеги, мы меняем дизайн сайта domchudes.com - дизайнер отрисовала 8 новых макетов, еще около 15 макетов шаблонов будет отрисовано в ближайшее время. В настоящем проекте стоит задача сверстать 1 html макет главной страницы. Верстка адаптивная, кросс-браузерная. Можно использовать шаблоны bootstrap итп. Любая поддержка от команды проекты, оперативное предоставление информации и коррективы, если потребуется. Минимальное разрешение - 480px (для мобильных).

В случае если сработаемся, то будет продолжение проекта.

Помимо верстки также готовы обсуждать программирование (натяжку верстки на систему управления (у нас MODX).

Предоплату для первого проекта не рассматриваем - возможны любые форматы: удаленное тестирование (по скайпу) или поэтапные платежи, хотя, задача - довольно простая.

Готов отвечать на вопросы и обсуждать проект.

Стоимость - до 2500р за верстку.

Все исходники - по ссылке: главная - https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B7Nca1dxLnxWZmlQSjlacjdYU1E