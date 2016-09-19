Нужно доделать сайт по макету(по сути сменить диз и запрограммировать функционал). Работа для студента. Предлагайте бюджет и сроки. Макеты будут предоставлены ещё(3 или 4 штуки). http://moto.websterstudio.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать несколько страничек+форма отправки данных
Сверстать на моем хостинге (адрес сайта моего сайта: osago.estesvet.ru) следующие странички:
1. Главная. Чтобы получилось 1 в 1 как сайт avto-yslyga.ru
2. Страничку заказа ОСАГО с формой отправки данных. avto-yslyga.ru/zakazat-osago-online
3. Страничку заказа Техосмотра с формой отправки данных. avto-yslyga.ru/tekhosmotr
Добавить пункты меню 1 в 1 как на сайте avto-yslyga.ru, либо дать детальную инструкцию как их делать, а я сам сделаю (при условии, что делается это из административной части).
Можно использовать cms wodpress либо joomla. Так же можно использовать любой шаблон, который удобно верстать.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА! Писать сразу с ценами.
По предоплате не работаю. Оплата поэтапно
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