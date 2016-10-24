Верстка и интеграция

HTML-версткаЗавершен15 заявок278 просмотров
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Здравствуйте. Интересует верстка шаблона, с интеграцией в какой-то фреемфорк (движок, рассматриваю modx или другии, на которые легко можно запрограммировать например калькулятор). Верстка под bootstrap (что бы была моб версия)

7 лет назад
Legion726
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
kiddodo
Максим 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$80
5 дней
Все прекрасно выполняет, идет на встречу, хорошо верстает и качественно. Рекомендую
Четкая задача, оплата вовремя Всем рекомендую!
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